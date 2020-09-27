【星期一‧炒啲乜】恒指月內暫蒸發2千點　第四季更兇險？

尚有數天就「送九迎十」，面對9月中美摩擦繼續升溫，加上新冠肺炎疫苗仍未面世，投資者信心被動搖，包括港美科技股在內的新經濟股由高位回落，拖累美股道指跌至27,100點水平，內地滬綜指失守3,300點關，而港股恒指月內至今亦大瀉近2,000點或逾7%，23,000點關危危乎。

不可不提的是昔日港人愛股滙豐控股陷入「兩面不是人」的政治困局，一方面捲入涉洗錢疑雲，另方面則傳被內地列入《不可靠實體清單》，股價低殘，除失守28元「世紀供股價」的重要心理關口，更瀉至27.5港元、挫逾25年新低，在欠缺利好因素下，相信滙豐會繼續反覆尋底。

邁向傳統10月「股災月」，受累中美角力料有增無減、英國疫情反彈，以及美國總統兩名候選人特朗普及拜登將在9月29日(美國時間)進行首場面對面電視辯論等，未來充斥不確定因素，投資者可參考以下專家的財經分析及建議，做好逆市的風險管理。

1、【陳鳳珠：料整體投資氣氛趨向審慎】

2、【曜熊理財：基金及股票點揀好？新手長期投資宜買...】

3、【陳樂怡：憧憬受惠十一長假 呢兩類板塊最值搏...】

4、【鄺紫珊：美股續調整 料會持續至10月中】

5、【葉尚志：李寧目標價40元 建議逐步吸納】

6、【郭家耀：紙業漲價潮出現 玖紙股價有力上】

7、【陳政深：港股下個支持位看22700 神州控股中長線看佻】

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