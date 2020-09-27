中國經濟：8月規模以上工企利潤按年增19%

統計局公布，中國8月全國規模以上工業企業利潤6,128.1億元人民幣(下同)，按年增長19.1%。今年首8個月全國規模以上工業企業利潤3.71萬億元，按年下降4.4%，降幅較首7個月收窄3.7個百分點。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，8月份工企利潤穩定恢復態勢進一步鞏固，但首8個月工企營業收入和利潤增速尚未轉正，應收帳款增速持續​​上升。同時，國內外環境複雜多變，企業盈利持續穩定增長仍面臨一定壓力。下階段，要堅持以供給側結構性改革為主線，進一步挖掘內需潛力，激發市場主體活力，致力暢通供需循環，不斷鞏固擴大經濟恢復成果，促進工業經濟發展質量穩步提升。

首8個月，在41個工業大類行業中，16個行業利潤總額按年增加，25個行業減少。主要行業利潤情況如下：計算機、通信和其他電子設備製造業利潤總額按年增長26.1%；專用設備製造業增長22.9%；農副食品加工業增長17.7%；通用設備製造業增長7.6%；紡織業增長1.6%；汽車製造業增長1.5%；電力、熱力生產和供應業增長0.6%。

石油、煤炭及其他燃料加工業下降84.4%；石油和天然氣開採業下降70.2%；煤炭開采和洗選業下降30%；黑色金屬冶煉和壓延加工業下降23.1%；化學原料和化學製品製造業下降22%；有色金屬冶煉和壓延加工業下降5.6%；非金屬礦物製品業下降3.8%；電氣機械和器材製造業下降1.3%。

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