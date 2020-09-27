上海副市長：滬金融交易規模今年料增至逾2000萬億人幣

上海市副市長吳清於周日(27日)舉行的《中國REITs論壇2020年會》上表示，上海正處於國際中心建設的關鍵時期，上海要素市場齊全，各類金融交易規模巨大，今年疫情期間逆勢增長，預計全年交易規模或超越2,000萬億元人民幣。吳指出，上海國際金融中心建設最新排名第三名，進入第一梯隊，這對上海在金融市場建設方面提出了更高要求。

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