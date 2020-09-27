將軍澳廣場兩房戶805萬沽　沙士貨升值4.3倍

利嘉閣地產經理黃金欽表示，市場近日錄得將軍澳廣場1期2座中低層E室成交，單位實用面積約456方呎，建築面積約622方呎，兩房間隔，外望享清幽山景。單位於8月中開始放盤，業主原叫價830萬港元，日前終以805萬元交吉易主，減價25萬元或3%，折合實用面積呎價約17,654元，折合建築面積呎價約12,942元。

據了解，原業主約於2003年3月以150.2萬元購入上述物業，持貨至今逾17年，現轉手帳面獲利約654.8萬元，物業升值約4.3倍。

將軍澳廣場現時約有117個單位放盤，入場價由700萬元起。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020