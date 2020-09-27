港府：全球暫難恢復具規模人員往來　遏經濟復甦空間

財政司司長陳茂波在其網誌表示，全球新冠肺炎疫情發展至今已超過大半年，按目前趨勢來看，今年餘下時間全球各地似乎都難以恢復具規模的人員往來，這將遏抑現階段經濟恢復的空間。

有分析指，疫情的打擊以至國際地緣政治，都在重塑全球經濟的運行模式與秩序。有說法認為在這背景下，以及在大國的角力之中，香港的中介角色也許會逐漸消失。不過，陳認為無論是國際大格局抑或是香港的定位，也是在重塑的秩序中尋找新的平衡。隨着經濟結構與市場需求的變化，香港提供的服務與產品也會有所調整，關鍵是需要認清形勢、鞏固既有的優勢，調整定位和策略，使香港在全球供應鏈、資金鏈及科技競賽中保持關鍵、甚至領先位置。

陳指出，早前國際指數公司MSCI將其亞洲及新興市場指數期貨及期權產品的發行授權，從新加坡交易所轉為給香港交易所。這正是瞄準香港能夠同時凝聚到國際、地區內和內地龐大的投資者巿場，讓資金與項目匯聚、投資者與機會配對。香港提供了區內最佳的平台，將國際人才、資金與企業匯流。

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