首置客入市！港灣豪庭兩房海景戶減至680萬易主

香港置業高級區域營業董事張國峰表示，日前促成大角咀港灣豪庭6座高層D室成交，單位兩房間隔，向東南望海景，實用面積約340方呎，建築面積約504方呎。原業主以約719萬港元放盤約2個月，近日吸引區內客洽詢，議價後減至680萬成交，減幅約5.4%，實用呎價約20,000元，建築呎價約13,492元。

據悉，新業主為首置客，見近日市況回暖有意入市，見上述單位「平、靚、正」，故睇樓後決定承接上車。原業主於2016年1月以約498萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約182萬元，物業升值約36.5%。

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