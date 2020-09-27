白居二趕入市！天盛苑三房戶580萬沽創今年新高

新白居二勢增加未補價第二市場需求，有買家偷步高價搶盤。祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑F座高層2室，實用面積650方呎，三房間隔，第二市場叫價600萬港元，同區客恐明年居二樓價再升，獲減價20萬元，以屋苑今年最高價580萬元購入，呎價約8,923元。

事實上，2019年白居二中籤者，購買證將於今年底至明年初到期，近日加快入市。該行胡志偉稱，屯門公屋良景邨本月錄至少4宗買賣，其中良華樓高層4室，實用面積489方呎，開價250萬元，放盤4日，即獲同類買家以228萬元承接，呎價4,663元。

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