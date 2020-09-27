疫情衝擊！PIMCO料亞太區銀行一級資本比率下滑

新冠肺炎衝擊全球經濟，全球最大債商太平洋投資管理(PIMCO)透過壓力測試情境，分析亞太地區銀行疫情中的表現，結果顯示，預估區內主要銀行的一級資本比率(Tier1)平均約減少50至200個基點，其中包括中國、日本、南韓的銀行受衝擊相對較小。

在壓力情境下，日本、南韓及中國的銀行不良貸款仍接近歷史低位，但澳洲及印度的不良貸款在疫情爆發前就持續增加，銀行業的凈收益甚至轉為負數。

PIMCO表示，日本銀行業凈息差長年承受壓力，並透過分散收入來源抵消這個負面影響，而南韓銀行業亦追求收入多元化，上半年的業績顯示，南韓銀行業在這方面正取得良好進展。

另外，中國銀行業仍保持較高的凈息差及凈資產收益率，可提供充足的緩衝，以吸收不良貸款沖銷產生的虧損。

至於壓力較大的印度及澳洲，PIMCO表示，儘管當地政府陸續推出減息、延長償債期限，並提出財政刺激方案，但市場認為，前述措施不足以充分抵消疫情對資產質量的負面影響，以及解決現有的結構性問題。當銀行報告高額負凈收益時，銀行暫停支付額外一級資本利息的風險預計會增加，進而產生資本分配限制。

整體而言，目前相對看好中、日、韓的銀行，即使疫情爆發，但在壞帳不多，加上政府大力支持下，讓銀行的壞帳率可維持低水位。

PIMCO表示，中、日、韓國等的央行甚少實行大規模的企業債券購買計劃，與美國相比，這些金融機構的估值仍具有吸引力，這些銀行發行的債券與全球指數的相關性較低，並且在 3月份的市場動盪期間仍保持韌性。

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