「鱷王」再評中美關係　若跨越「紅線」後果嚴重

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)近日再談到美、中關係的「紅線」，警告若其中一方跨越這條界線，恐導致更嚴重的戰爭。他同時指出，美、中真正的衝突恐存在於內部問題。

外電引述達利奧在社交媒體發表的文章指出：「最大的戰爭在於我們自己，我們對自身的強弱有最大掌控權。對美、中兩國來說，內部的戰爭及挑戰遠比外部戰爭及挑戰更為重大。」

達利奧進一步指出，美、中人民彼此面臨的最主要挑戰在於價值觀差異，雙方皆無法理解對方的行事及做法。他強調，文化差異中有些較為次要的，有些則是非常重要，甚至許多人會拚了命的去捍衛，至死方休。

達利奧表示，美國現在處於不幸的境地，必須在「捍衛自身地位及現行全球秩序」與「撤退」中做選擇。為了防止衝突升級失控，他認為兩國領導人必須明白「紅線」及「觸發點」在哪裡，以及所預示的衝突嚴重性轉變。

他續稱，目前的貿易戰尚未到達最嚴重的地步，有許多因素將使情況更為惡化，包括中國試圖在稀土供應上限制美國獲取，以及美國限制中國獲取半導體晶片或原油等。

達利奧也提到美元在全球不可或缺的地位，並警告美國有失去部分相關權力的風險，而中國或能從中獲得一些好處。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020