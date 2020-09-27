上車客棄資助房屋　480萬買寶怡花園兩房戶

中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，不少上車客擔心樓價反彈，紛紛加快入市。屯門寶怡花園3座高層G室，實用面積415方呎，兩房間隔，無樓睇，叫價500萬港元，新近減價20萬，以480萬元售出，折合實用呎價11,567元。

買家為同區上車客，看好屯門南前景，原來打算認購今期新居屋，但見申請反應熱烈，有感中籤機會渺茫，加上近期二手交投量反彈，恐遲買會貴，見私樓與居屋之首期相差不大，遂果斷轉購私樓。

原業主則於2012年3月以188萬元購入上址，持貨8年，帳面獲利292萬元，單位8年半升值1.5倍。

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