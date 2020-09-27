李小加：考慮將生物科技公司納入港股通
2020年09月27日 15:59
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香港交易所(00388)行政總裁李小加周日(27日)在《第五屆中國醫藥創新與投資大會》上表示，港交所會考慮將生物科技公司納入互聯互通，特別是港股通，以便內地投資者也可以進行投資。
他指出，自港交所於2018年修改《上市規則》引入18A章，允許未盈利生物科技公司來港上市以來，至今已有154家醫藥公司成功登陸港交所，市值達到2.6萬億元，其中20家為未有盈利生物科技公司。
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