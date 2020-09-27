內地經濟增長轉化軍事實力　投資者陷兩難

中國國債獲富時羅素納入其世界國債指數，不但是中國資本市場開放的一個里程碑，亦使中國在跟美國角力時獲得一定財力上的保障。不過，有分析認為，中國經濟及軍事實力愈來愈強，全球打算投資中國的個人或企業反而可能會陷入兩難局面。

據外電報道，通曉漢俄兩語，曾為美國國防部及大型美國企業就中國策略提供意見的顧問機構Atlas Organization創辦人沃德(Jonathan Ward)，於美資投行富瑞舉辦的一場論壇上表示，中國正將內地的經濟增長轉化為軍事實力，對期望捕捉中國市場機遇的投資者或企業來說會遇上一道難題，就是「究竟你在投資甚麼？這裏發生甚麼事？」

沃德解釋，現時中國企業與政府界線愈益模糊，要識別一間公司經營上有多獨立、中國政府實際上有多少權益，將愈來愈難；更聲稱中國企業，尤其從事航天和科技者，很多有軍方背景。

沃德表示，中國已動用龐大的工業和技術進步推行軍事現代化，為與鄰國及美國在太平洋地區的潛在衝突做準備，甚至可以說是「公然對抗」。即使如此，不少跨國銀行正打算擴展在內地的業務，「這些領先全球的投行和機構投資者，可有想清楚(投資中國)的政治風險？」

他又直言，美企早晚都要「歸邊」配合美國政府的國家安全長遠目標。

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