美國對中芯發出口管制　勢重創中國半導體自足目標

台灣經濟研究院分析師劉佩真表示，美國將中芯國際納入貿易黑名單，將對中國想發展自家半導體產業造成重擊，美國正在執行一項封鎖中國主要公司的策略，迫使他們關閉先進製程。

以賽亞研究(Isaiah Research)執行長曾盟斌表示，中芯的28納米製程擴張計劃可能因此放緩，預計2021年生產的10納米製程也將延後。

資訊公司Intralink電子和嵌入軟件體部門主管蘭達爾(Stewart Randall)表示，美國此舉將限制中芯任何短、中期的產能擴張計劃，若無美國供應商的支持，意味了該公司必須用既有設備生產，一旦既有設備出狀況，就會產生問題。

投資銀行富瑞(Jefferies)分析師預測，目前中芯國際一半的設備來自美國供應商，若這些美國供應商不能再為中芯國既提供服務和升級製造設備，中芯國際恐難以經營下去。

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