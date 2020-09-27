另類選擇！氣候變遷主題投資前景看俏

氣候變遷對經濟的影響日益顯著，並惹起金融市場關注。有專家認為，投資者已把環境、社會及管治(ESG)因素列重要的投資因素，其中，氣候變遷因素對公司競爭力及股價表現影響最大，或可使未來十年跨產業、同產業中的企業競爭優勢重新洗牌。

根據外電資訊統計，截至9月中，含ESG三類因子的股份股價表現明顯跑贏大市，其中以環境因子(E)股票表現最佳，今年以來漲幅達40.26%，反映全球股市表現的MSCI世界指數同期僅升約3%。此外，美銀美林證券全球基金經理8月調查顯示，經理人未來12個月最看好的ESG機會中，氣候變遷以超過四成看好居首位。

富蘭克林證券投資顧問指，市場普遍認為最關鍵的ESG議題就是氣候變遷，成為各國政府及團體合作發展重點，有助帶動替代能源、永續農業、永續交通等加速發展。該公司看好其發展趨勢，建議投資者可將側重氣候變遷主題的全球股票型基金納入投資組合，進行一筆過或定期定額投資。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理馬丁布盧門認為，內地政府擴大對電動車的補貼、歐盟推行綠色新政(Green Deal)，均反映全球正積極推動綠色能源發展。他並引用高盛證券的預測，料與氣候變遷相關公司在2020至2030年間平均盈利年增率達9%，有望帶動其股價長期表現。

他亦指，現時氣候變遷主題投資並不局限於單一替代能源或綠能產業型基金，有基金組合採取全球提供氣候變遷解決方案為核心的多元產業配置，並搭配位於轉型期、具備轉型彈性的企業，以避開單一產業波動較大的風險。

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