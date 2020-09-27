中美科技戰：中芯未被美全面封殺　惟雙方關係勢惡化

安慶法律事務所(Akin Gump)律師Kevin Wolf表示，美國針對軍事用途的出口限制，指的是有被商務部列為清單的產品，在出口之前必須得到政府許可，但如果像華為那樣被列入「實體清單」的話，代表所有來自美國的技術或產品，甚至使用到美國技術或產品的外國技術或產品，都會被限制出口，除非申請許可。

不過，這依然代表中美科技戰進一步升級，也是中美關係惡化的又一個縮影，尤其考慮到中芯的重要性及對美國的倚賴。投資銀行傑富瑞(Jefferies)估計，中芯50%的設備倚賴美國，如果美國真的封殺中芯，代表美國加大力度壓制中國半導體產業，更多中企將會有同樣命運。

曾有分析指出，目前中芯完全非美的設備，僅能生產40納米晶片，代表若美國供應商被切斷，中芯技術將倒退10年。

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