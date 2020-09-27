【產經專題】聯儲局研推數碼美元救市

新冠肺炎疫情令全球出現自1870年以來最大規模的集體經濟衰退，更顛覆了傳統生活，使數碼化提速。數碼貨幣成為迅速冒起的大趨勢，目前已演變成中美金融戰的新戰場，皆因它是催谷經濟的辦法之一，同時可達到即時救市效果，美國也不得不跟進研究，內地更到了最後測試階段。

官方數碼貨幣的優點是可以直接快捷地向民眾派錢，而且能精準地指令民眾用於消費，或其他對經濟有利的用途，以便達到救市立竿見影的效果。美國聯儲局官員之一、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾透露，聯儲局正研究推出央行數碼貨幣的可行性，探討如何提供央行的全電子貨幣，並準備直接向每個美國人存入數碼美元。

她表示，疫情大流行的緊急支付經驗，讓央行意識到數碼貨幣概念得到愈來愈多關注。她又稱，立法者建議每個美國人在聯儲局都有一個帳戶，可以將數碼美元作為聯儲銀行債務存入該帳戶，並且可用於緊急支付。據設計方式，聯儲局可通過實名制的最終用戶數碼錢包，加上央行提供便利的轉帳和贖回服務，毋須商業銀行參與。

此外，她指出，當局將評估數碼貨幣在緊急情況和一般情況下是否可以更快、更普遍地進行付款，目的就是讓救市措施盡快見效。不過，她補充，央行也會更好地了解數碼貨幣對影響金融穩定性、市場結構、安全性、隱私和貨幣政策等相關問題。

至於中國內地方面，市場一直關注官方數碼貨幣進程，人民銀行副行長范一飛近日表示，目前數碼人民幣已取得階段性的成果，正在進行內部的封閉測試。數碼人民幣是金融供給側結構性改革的重要內容，是運用新技術對基礎貨幣供應進行數碼化，旨在為數碼經濟發展提供通用性的技術貨幣。

他稱，支付產業數碼化是支持產業高質量發展的重要動力，要進一步轉變理念，加大支撐、強化協同，加快支付產業數碼化轉型。其次是加快完善新發展格局支撐，三是加快優化數碼化協同治理，四是加快提升數碼化發展能力，最後是加快提高數碼化安全水平。

回看內地於2014年已成立數碼貨幣研究小組，惟目前未有確實推出數碼人民幣時間表。

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