IMF前副總裁：金融市場走向「信用文化」

隨着「宅經濟」盛行，全球正積極將科技融入金融業，曾任中國人民銀行副行長及國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁，現為清華大學國家金融研究院院長朱民指出，科技大趨勢正要到來，疫情更把數碼化提速推進至少十年，將使金融從傳統的「抵押文化」走向「信用文化」，若要抓住機遇實現全面的數碼化時代，首先要由政府建立數碼基礎設施做起。

在眾多科技之中，區塊鏈(Blockchain)這種去中心化、對儲存的資料進行共用及加密保護的技術，已由幾年前的概念，漸漸演化成為可以實行的應用及產品。

朱民表示，傳統上，要在陌生人之間建立「信用」，是金融業面對的最大挑戰，而區塊鏈正能提供嶄新技術來建立完整訊息，使所有交易可以追溯，其訊息透明並且公開互相分享，使金融市場可從「抵押文化」走向「信用文化」。即未來陌生人之間的借貸未必需要提供抵押，在網上系統查詢借款人的信貸紀錄，就可以判斷其信用。

他亦稱，央行數碼貨幣的金融體系亦會以區塊鏈為基礎，從根本上改變整個金融生態。

事實上，科技發展已演變成各國政府未來的競爭籌碼，他認為，5G科技可將物件及世界連接，現時內地5G用戶已逾5,500萬戶，但當中仍存巨大挑戰，政府需建立透明、公平的數碼網路及平台，而企業則應思考如何將數碼化應用在業務中。

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