中美科技戰：中芯澄清未收到任何管制相關官方消息

中芯國際( 00981 )公布，注意到9月26日(星期六)，有媒體網絡問詢或者轉發着一份疑似由美國商務部工業與安全局(Bureau of Industry and Security)簽發的文件，根據該文件內容顯示，針對中芯國際及其子公司和合資公司出口的某些產品，將受到出口管制。

截至目前，公司並未收到此類官方消息。公司重申，中芯國際只為民用和商用的終端用戶提供產品及服務。公司和中國軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶生產。

公司將持續關注相關信息，並將嚴格按照相關法律法規履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

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