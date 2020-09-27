穆迪：美封殺令無損騰訊評級

穆迪解釋，美國政府日前發出的禁令只是不許WeChat在美國下載和營運，惟騰訊去年海外收入佔整體的比重不足4%，可想而知來自美國的收入貢獻就更低。此外，騰訊現金非常充裕，經調整債務對EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)的比率低於兩倍，公司有足夠財力抵禦WeChat被美國封殺的影響。

加州法院上周頒下臨時禁令，不准禁止用戶在美國下載WeChat，惟美國司法部日前入稟上訴，要求推翻原判。司法部以憲法第一修正案為上訴理由，指中國透過WeChat已在境內得到想要的歡迎及依賴程度，而它能監視用戶、推廣宣傳，甚至威脅美國的國家安全，因此受第一修正案監管，要求法官比勒10月1日前回應。

另外，市場調查機構Newzoo預測，全球智能手機用戶三年內將突破40億大關，整體手機遊戲收入到2023年將升破1,000億美元(約7,800億港元)大關。

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