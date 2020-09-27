恒大新能源斥8.6億人幣奪江蘇地 投資新能源項目不低於100億

內地媒體報道，恒大新能源汽車投資控股集團旗下宇鵬生活服務(江蘇)，以8.64億元人民幣投得江蘇南通市住宅用地。

根據條件，地皮擁有人須在南通經濟技術開發區內，設立獨立法人項目公司進行項目建設，須在36個月內基本完成該項目建設；擁有者或其控股股東，須在南通經濟技術開發區(含江蘇南通蘇通科技產業園區)內投資新能源產業項目，項目累計投資不低於100億元人民幣。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020