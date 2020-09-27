新盤動向：Wetland各期年內累積速沽逾1650伙
2020年09月27日 18:01
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雷霆(左)；胡致遠(右)
疫情緩和，新盤銷情價量兼備。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期經過兩輪銷售後，已共售出約84%單位，銷情理想。而整個發展項目1至3期於短短9個月內，火速售出逾1,650伙，皆因項目毗鄰全港唯一的濕地公園，打造出健康且低密度的生活。
新地代理總經理胡致遠稱，項目第3期日前進行的次輪銷售，共有3組買家購入2個單位，其中最大額成交涉資約1,430萬港元。而售出單位中，最高售價為第1座5樓A1單位，成交金額1,166.9萬元，最高呎價則為第9座9樓A2單位，成交呎價為18,957元。
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