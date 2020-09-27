中美科技戰：內地科技、媒體及通訊行業投資3年最少

受疫情及中美關係緊張影響，連帶內地科技、媒體及通訊(TMT)行業也遭遇寒流。羅兵咸永道報告顯示，上半年私募及創投在內地TMT行業的投資數量錄1,187宗，按年下跌28%，而投資金額共計139.67億美元(約1,089億港元)，按年跌6%，兩項數據均見3年新低。同時，單筆過億美元的明星項目投資數量稀缺，僅錄25宗。

報告指，內地TMT行業的投資表現在上半年呈現先下降後回升的趨勢，投資數量及金額較去年下半年，分別下降34%及32%。

羅兵咸永道全球TMT行業主管合夥人周偉然表示，行業在次季有所回暖，惟市場仍持觀望態度，下半年能否延續復甦趨勢，將會取決於國家對行業的扶持政策、對資本市場改革政策的深、廣度，以及疫情對宏觀經濟的長遠影響程度。

受惠於近年國家政策的大力支持，在TMT四大子行業中，科技行業最吸引資金追捧，上半年投資數量共760宗，投資金額也穩居榜首，達79.19億美元，單筆過億美元的投資數量有14宗，金額佔TMT行業投資總額逾半。

互聯網及移動互聯網行業的投資額則下滑，反映投資者在經濟下行時，更傾向於持觀望的謹慎避險態度。

羅兵咸永道中國內地TMT行業主管合夥人及華中區私募股權基金業務組主管合夥人高建斌指，由於新基建、數據中心等概念的提出及相關政策的配套實施，加上科創板發展迅速、創業板註冊制落實，對未來科技、互聯網及移動互聯網、通訊行業的表現有所期待。

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