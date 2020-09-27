齊合環保組合營 拓回收業務
2020年09月27日 18:31
東網電視更多新聞短片
齊合環保(00976)公布，全資附屬公司Scholz與宏橋訂立合作協議，內容有關於中國山東省濱州市成立合營企業，註冊資本為5,000萬元人民幣(下同)。
根據合作協議的條款，Scholz將向合營企業注資2,500萬元。於合營企業成立時，Scholz將擁有合營企業25%權益，而待若干共同協定目標達成後，其所持權益百分比將增加至最多49%。
合營企業將設計及營運位於濱州市的新循環產業園，預計每年回收超過200,000噸鋁及50,000輛報廢機動車。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！