齊合環保組合營　拓回收業務

根據合作協議的條款，Scholz將向合營企業注資2,500萬元。於合營企業成立時，Scholz將擁有合營企業25%權益，而待若干共同協定目標達成後，其所持權益百分比將增加至最多49%。

合營企業將設計及營運位於濱州市的新循環產業園，預計每年回收超過200,000噸鋁及50,000輛報廢機動車。

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