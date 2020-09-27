海昌海洋公園收購三亞地　涉13億人幣

該地位於國家海岸三亞海棠灣中心區位，東至海棠南路，西臨龍江河，南至通海路，北臨三亞海昌夢幻海洋不夜城；面積╱容積率合計164,022.11平方米，容積率不大於0.78土地使用權；性質為旅館用地；土地使用權期限40年。

公司認為，該地緊鄰三亞不夜城項目，將用於開發運營配套主題酒店及休閒度假物業。董事會相信，建設主題酒店及休閒度假物業將有助於優化補強三亞不夜城項目產品業態，推動三亞不夜城項目提質升級，並進一步強化三亞不夜城項目的吸引力和營收能力。

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