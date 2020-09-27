中地乳業獲A股伊利股份溢價11%提購

中地乳業接獲通知，Wholesome Harvest與伊利股份全資擁有的金港商貿、中地乳業主席張建設等方已於周日訂立股份認購協議。據此，金港商貿已有條件同意轉讓其持有約4.32億股股份，以及向Wholesome Harvest注資16.59億元，即今次要約的總價值；同時張氏集團向Wholesome Harvest轉讓張氏集團持有的7.07億股股份，作為換取Wholesome Harvest向兩者發行的股份，分別相當於該公司已發行股本約72.84%及27.16%。

完成上述股份認購協議後，Wholesome Harvest將擁有共約11.4億股中地乳業股份的權益，相當於已發行股本所代表約43.75%公司表決權。Wholesome Harvest亦須提出強制性有條件現金要約，連同一致行動集團，目前已擁有共約12.01億股中地乳業股份，相當於現有已發行股本約46.11%。要約完成後，中地乳業將成為Wholesome Harvest全資附屬公司，將提出申請撤回股份於聯交所上市。

據Wholesome Harvest意向，中地乳業將繼續專注於發展現有業務，即在內地進行奶牛牧場經營，惟將持續對其營運進行審閱，並會制訂計劃實現效率及與伊利股份的聯屬業務之間的協同效益。Wholesome Harvest建議更改中地乳業董事會組成，擬提名董事加入成為董事會成員。

中地乳業已成立獨立董事委員會經，以就股份認購事項、要約的條款是否公平合理，以及是否接納要約提供推薦建議，亦將委任獨立財務顧問，及召開股東特別大會。

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