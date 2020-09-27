中美科技戰：傳日本今年最大新股將延期上市

外國傳媒報道，從東芝(Toshiba)記憶體部門剝離、世界第2大NAND閃存記憶體廠鎧俠(Kioxia)原訂將在10月6日上市，成為日本今年最大新股，但目前傳出鎧俠已決定推遲招股時間，理由是中美科技戰。

數名消息人士透露，鎧俠即將推遲招股時間，但強調未放棄上市計劃，但可能會拖至今年底或明年初。

外界估計，鎧俠估值達2.13萬億日圓(約1,564億港元)，如果能在今年上市的話，將是日本今年最大規模的新股。

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