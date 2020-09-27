投資者注意！拜登在兩項民調中保持對特朗普的領先地位

外國傳媒報道，根據在過去幾天中進行的兩項民調，在全國潛在選民中間，美國前副總統拜登保持了相對總統特朗普的領先地位。

在《華盛頓郵報》和ABC News的一項民調中，拜登對特朗普有10個百分點的優勢。在另一項由《紐約時報》和Siena College進行的調查中，拜登的領先優勢是8個百分點。

在《華盛頓郵報》的民調中，拜登和競選夥伴在潛在選民中獲得了54%的支持率，而特朗普和副總統彭斯支持率僅有44%。在登記選民中，拜登的領先優勢為53%對43%。與《華盛頓郵報》和ABC News 8月調查中的12個點相比，該差值在統計學意義上沒有變化，8月調查是在雙方舉行各自的大會之前進行的。

根據該報告，在受訪女性中，拜登以65%對34%的支持率領先特朗普，但是受訪男性中55%支持特朗普、支持拜登的才42%。這項調查是從上周一至周四通過電話對1,008名美國成年人進行的全國抽樣調查。誤差幅度為正負3.5個百分點。

在《紐約時報》的民調中，前副總統在可能選民中的支持率以49%領先特朗普的41%。拜登在女性中的支持率以53%領先特朗普的37%，而在男性中均為45%。

報告說，在上周二至周四之間，共有950名可能的選民接受了《紐約時報》和Siena College的民調，誤差幅度為3.5個百分點。

兩項調查都是在最高法院大法官Ruth Bader Ginsburg去世之後、但在特朗普周六提名聯邦法官Amy Coney Barrett之前進行的。根據《華盛頓郵報》和ABC News的調查，在更信任由誰處理下一個最高法院任命的問題所，拜登領先特朗普8個百分點。

在《紐約時報》/Siena poll民調同一問題上，拜登以50%的支持率領先特朗普的43%，56%受訪者認為下一任大法官應由即將舉行的大選的勝出者任命。

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