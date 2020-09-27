樓價UPDATES：上車客斥480萬　購屯門寶怡花園

二手交投稍為增多，有準買家恐樓價回升，放棄抽籤新居屋轉購私樓，以480萬港元購入屯門寶怡花園兩房單位上車。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園本周末錄3宗買賣，9月暫錄約17宗，平均實用呎價約17,798元，其中J座中層15室，實用面積835方呎，三房間隔，議價後以1,600萬元沽出，實用呎價19,162元。

●北角友福園低層D室，實用面積約409方呎，原業主開價約680萬元，議價後以約644萬元成交，實用呎價約15,746元，原業主於2017年10月以約550萬元購入，是次轉售帳面獲利約94萬元，物業升值約17%。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣昇悅居3座低層D室，望內園景，兩房間隔，實用面積約459方呎，以810萬元放盤5個月後，獲外區客接洽，議價後減價25萬元，以約785萬元成交，實用呎價約17,102元，新買家為首置客，心儀單位可承做高成數按揭，睇樓4次後拍板入市。

●西南九龍匯璽2B座中高層F室，實用面積357方呎，一房間隔，區內客斥850萬元承接，實用呎價約23,810元，原業主於2017年4月以723萬元入市，是次轉手帳面獲利127萬元，升值約18%。

●西南九龍君滙港9月共錄約10宗的租務成交，包括3座中層H室兩房間隔，實用面積約482方呎，以約20,000元放租約1個月後，雙方議價後減租約2,000元或10%，以18,000元租出，實用呎租約37.3元，新租客為單身人士。

●大角咀港灣豪庭6座高層D室兩房戶，望海景，實用面積約340方呎，以約719萬元放售約兩個月後，吸引區內客洽詢，議價後減至680萬元售出，實用呎價約20,000元，新業主為首置客，見近日市況回暖有意入市，睇樓後決定承接上車。

●牛池灣曉暉花園2座高層G室，實用面積464方呎，兩房兩廳間隔，原先開價738萬元，減價34萬元或4.6%，以704萬元沽出，實用呎價15,172元，原業主於2009年以280萬元購入上址，持貨至今轉售帳面獲利424萬元。

●將軍澳首都5座左翼高層D室，實用面積約705方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，放盤約三個星期，原業主叫價960萬元，經議價後減價17萬元或約1.8%，最終獲同區租客以943萬元承接，實用呎價約13,376元，屋苑本月至今累兩宗二手買賣，現時有約30個單位放售，叫價由900萬元起。

－－－－－－

新界區

●屯門寶怡花園3座高層G室，實用面積415方呎，兩房間隔，無樓睇，叫價500萬元，新近減價20萬元，以480萬元沽出，實用呎價11,567元，新買家為同區上車客，原來打算認購今期新居屋，但見申請反應熱烈，有感中籤機會渺茫，遂轉購私樓。

●大埔嵐山2座中層B室，實用面積928方呎，套三房連士多房間隔，開價950萬元，議價後以930萬元沽出，實用呎價10,022元，新買家為換樓客，原業主則於2014年以746.6萬元購入，持貨6年帳面獲利約183.4萬元。

●大埔帝欣苑18座低層A室，實用面積約986方呎，套三房連工人套房設計，望內園景，放盤約三個月，原叫價1,400萬元，經議價減價150萬元或約10.7%，最後以1,250萬元沽出，實用呎價約12,677元，屋苑現時約有30個單位放售，叫價由1,180萬元起。

●馬鞍山嵐岸5座低層特色單位，實用面積約734方呎，套三房間隔，連平台，原先叫價約1,100萬元放售，吸引區內用家洽商承接，議價後終以1,000萬元成交，實用呎價約13,624元。

●馬鞍山曉峯灣畔2座低層A室，實用面積約482方呎，兩房設計，享海景，放盤一個月，即由叫價750萬元減至696萬元成交，減幅54萬元或約7%，實用呎價約14,440元，屋苑本月暫錄約6宗二手買賣，平均實用呎價約14,206元。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020