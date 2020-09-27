向世界錢進：港人移居美國三藩市　生活及工作原來係...

美國三藩市灣區近年吸引不少海外人才前往開展事業，多間美國科技巨擘總部所在地的硅谷(Silicon Valley)，正正位處灣區的南部。究竟在灣區的工作和生活如何？不如由今期《向世界錢進》主角Iky為大家分享。

在香港土生土長的Iky，碩士畢業後在一間《財富》世界500強的美國上市公司工作，其後她轉至加州三藩市灣區一間初創公司，從事環球供應鏈和科技相關工作，並於2017年開始在美國居住。

【鐵路系統提供中文廣播】

美國作為大國，東岸和西岸的生活和文化存有不小差異。她認為美國西部的沿岸城市較適合華人居住，特別是三藩市，不少人會說廣東話，甚至類似於香港鐵路的三藩市灣區捷運系統(Bay Area Rapid Transit，簡稱BART)，廣播除了英文，也有廣東話，並提供中英文路線圖。

又例如這裏的投票選票上設有英文、中文和西班牙文版本，照顧這地區較多華人和墨西哥人的需要，讓母語不是英文的人也可表達意見。這裏的駕駛牌照考試可選用中文作答，看病時亦可用廣東話與醫護人員溝通，甚至有一條免費中文電視頻道，設有廣東話時段。因此，對於較年長的港人，就算英文水平較低，也可以較易適應這裏的生活。例如她60多歲的婆婆，也可在美國學懂駕車和基本英文。

【700呎一房戶月租近2萬】

她認為，除非住在市中心或鐵路沿線，否則港人在美國生活最好駕車出行，因即使前往最接近住處的超市或商場，往往也需要駕車。這裏一般每人每月預算約250至300美元(約1,950至2,340港元)的交通費已足夠，而由於美國的油價相對便宜，駕車與乘坐公共交通工具的開支相若。

飲食方面，她相信港人也容易適應三藩市灣區的生活。這裏近海，海產豐富，也有來自歐日韓等不同地區的菜式。其中，中餐選擇齊全：「我覺得在這裏飲茶好過在香港，因不少香港酒家是大集團，點心在工場製作完畢再送往酒樓蒸熱，美國的酒家則是自家製作，相對美味，且每間茶樓的點心師傅來自不同地方，令點心各有不同特色。」

她指在美國每人每月可能要預算1,000美元(約7,800港元)作膳食費用，特別是在美國外出用餐較貴，原因是這裏給侍應的貼士較多，大概是消費額的15至20%。整體來說，在三藩市灣區的消費和生活指數較不少美國州份高，甚至不低於香港。

她續分享，灣區的樓價低於香港，但全美國來計相對高。以供一個100萬美元(約780萬港元)的物業為例，每月供款約4,800美元(約3.74萬港元)。如果租樓，一個逾700方呎的一房單位，月租約2,500美元(約1.95萬港元)；約1,000至1,200方呎的兩房單位，租金約3,000美元(約2.34萬港元)。

另外，共居在美國比較盛行，共居即與其他室友共住一個地方，並共享公用空間和設施，例如客飯廳、廚房、浴室等，這種方式的好處是可與室友互相照顧及學習。再者，灣區樓價升幅誇張，年輕一代上車困難，但共居租一個百幾方呎的房間，還是可以負擔。

【具STEM背景搵工有優勢】

Iky欣賞灣區天朗氣清，氣候宜人，夏天不用開空調，冬天儘管有時攝氏10度以下，但不太冷，怕冷亦可在室內開暖氣。「如果喜歡大自然、行山、做運動，美國環境更是適合。這裏有很多美麗壯觀的大自然景觀、國家公園和行山徑適合一家大小。假日時亦可駕車穿州過省，而租船出海和垂釣也是熱門活動。她坦言自己原先在香港很少做運動，但搬來美國後，也慢慢改變，並逐步認識和學習不同的地質和地理知識。」

工作方面，她指灣區是薪金相對高的地區。蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook、甲骨文等著名科技公司的總部都設在這裏，並吸引全球人才過來工作。如果大家有STEM(科學、技術、工程、數學)背景，在灣區找工作較有優勢。此外，部分工種如會計、醫療、護理亦相對搶手。以前很多人來做生意，例如開餐館，又或做地產。

她指自己本身沒有STEM背景，但因從事物流行業，兼有香港和亞洲區經驗，亦成功進駐灣區。她坦言在工作上算是相對幸運，雖然是新移民，但都有機會管理一個團隊。這裏的公司在聘請上不會歧視外國人，不會太難找工。然而，現時疫情對經濟帶來很大衝擊，封關亦令失業率上升。

【企業福利佳 多提供醫保】

她表示，不少大型科技公司如Facebook、Airbnb提供相對好的僱員福利，例如包早午餐、可彈性上班、在家工作，甚至沒有規定員工一年可以放多少日年假，只要主管批准，放多少日也可以。

在美國生活的缺點是醫療非常昂貴。在美國買醫療保險很重要，很多人破產是因為大額醫療帳單。幸而，對於最基層的一群人，有政府的《患者保護與平價醫療法案》保障，但不太基層則沒有。不過，打工仔不用擔心，這裏的公司通常會為僱員提供醫療保險，有些連僱員的家屬也有保障，保障範圍可能是全包，或看病時只需付小部分金額。

另一項要注意的地方是治安。她認為亞洲地區的治安較理想，但在美國，入屋爆竊、私家車車窗被打破時有發生，香港人要習慣不要把貴重財物放在車上、晚上出街要注意等等，但整體來說不至於很危險。

【須知：投資移民門檻大增 須創造10個全職工作】

美國是其中一個港人移民的熱門地方，但自去年11月起，投資移民的門檻已大幅提升。

現時美國的投資移民簽證計劃(EB-5)，要求申請人投資至少180萬美元(約1,404萬港元)；而如果在特定高失業率或鄉村地區，投資金額則為90萬美元(約702萬港元)。兩者均要為其投資區域創造10個當地全職就業機會。這門檻較過往的50萬至100萬美元(約390萬至780萬港元)大幅提升。不過這計劃的好處是對申請人沒有任何語言、學歷、年齡及背景的限制。

若審核通過，申請者將可獲得暫時的居留權，並在投資滿兩年之後，轉為永久居留權，也就是俗稱的「綠卡」身份。

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