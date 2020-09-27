十大屋苑周末錄16宗買賣　連續8周雙位數

中原地產十大屋苑本周末錄得16宗成交，較上周無升跌，連續8周企穩雙位數。當中8大屋苑均錄得成交，表現平均，並以鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及天水圍嘉沛湖山莊各錄3宗最多，而將軍澳新都城及東涌映灣園則捧蛋。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情放緩，政府放寬防疫措施，市場上剛需強勁，買家入市意欲高企，二手交投復甦亦全面，各區均錄交投，預料部分向隅客即將回流二手，帶動十月份樓市一、二手皆旺。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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