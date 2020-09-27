中美科技戰：美國微信命運「10月15日」再續

外國傳媒報道，美國司法部上周五(25日)在三藩市的加州北區聯邦地區法院提出動議，要求法官Laurel Beeler允許特朗普政府，禁止在美國應用程式商店(app store)提供中國通訊應用程式WeChat(微信)下載服務。他周六(26日)表示，將在10月15日就司法部的動議舉行聽證會，但也可能在「更短的時間內」聽證。

Beeler於9月19日發出臨時禁制令，阻擋原定於20日生效的聯邦商務部命令；商務部的命令除了禁止應用程式商店提供WeChat之外，也禁止WeChat在美國的其他交易，恐使WeChat無法在美國使用。司法部要求Beeler暫緩這道禁制令。

司法部在文件中表示，Beeler的禁制令「讓(用戶)得以持續、不受限地使用WeChat，而行政部門認定這個行動應用程式，對美國國家安全及外交政策構成威脅」。白宮律師此前在呈給法庭的文件中指出，允許WeChat繼續在美國使用，會導致中國監視美國人民、蒐集和利用美國用戶的龐大的個人信息，來推動中國的利益。

在審案時，Beeler認為，雖然國家安全利益非常重要，但行政部門未能提供充分證據，表明禁止WeChat就能解決問題。她在裁決書中指出，商務部的禁令有違憲法，侵犯了言論自由，因此暫緩執行從應用商店中刪除WeChat程式的命令，同時也允許美國用戶繼續使用WeChat。

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