新盤動向：會地日出康城樓盤連錄6宗終止買賣個案

據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城各期樓盤，剛連環錄得6宗終止買賣合約，共涉成交金額5,379.8萬港元。其中，MONTARA佔兩宗，包括2A座41樓E室，實用面積561方呎，原本於2019年5月以820.2萬元售出，而2B座67樓A室，實用面積527方呎，原於同期以863萬元沽，發展商已更新價單提價，上述兩伙分別調升價單售價約7及7.7%，並於10月1日起重新發售。

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