【拆解名創vs良品】中日零售商困局雷同　翻身恐無期

良品和名創財政年度結算日不同，分別是2月底和6月底，不宜直接比較兩者的成績表，其中名創最新一份全年業績是截至今年6月底，比良品的更反映新冠肺炎疫情對零售商的考驗。不過，若比較兩企過去兩個財年的業績，其實仍可看出兩者「體質」上的差異。

良品和名創區別除地區分布外，還有後者已經不再賣傢俬和衣履。而在經營模式上，良品走高毛利路線，也被視為其股本回報率(ROE)較高的重要因素，其截至今年2月底止財年的毛利率為49.49%，而名創截至今年6月底全年毛利率僅30.43%。

但美中不足的是，良品的庫存周轉天數達160天，據了解是被海外業務拖低，而名創就算受疫情影響也只是78天。這個數字愈低，愈代表公司「貨如輪轉」。名創提到，其庫存管理挑戰在於公司打算繼續擴充商品種類。其實良品的庫存問題早就為日本證券界詬病，頭痛之處是如果為了去庫存而減價促銷，或賠上獨特的品牌形象，而且價錢定位易減難加。

中文大學工商管理學院高級講師李兆波認為，良品與名創的分別在於如何取捨毛利和庫存，本身也很正常。儘管他因應疫情和經濟疲弱，不建議投資零售股，但良品是較佳選擇，主要是其品牌形象優勢和較高的毛利，相對能維持ROE水平，而名創處於急劇擴張階段恐拉低利潤。

良品擬於截至8月底止一季繼續在內地加開門店，惟野村證券提到，內地8月零售銷售增長雖然終於轉正，惟依然遠低於去年全年，比起已回復疫前水平的工業生產或固定資產投資增長也顯著遜色。近月採購經理指數(PMI)內的就業分項數據持續低於盛衰分界線，比失業率更反映就業實況。

野村相信，迄今內地政府刺激經濟主要是延長企業還款期及提振基建，為家庭提供支援等，其實接近「甚麼都沒做過」，而家庭負債對國內生產總值(GDP)比重也高於全球或新興國家的平均水平。

該行估計內地未來零售銷售增長雖然會追上經濟增長，但不會顯著反彈，尤其是當局將來刺激消費措施規模有限，而且流動性寬鬆會驅使民眾透過買股票和買樓，進一步收縮消費力。更大難關在於，製造業在內地經濟的比重下降，甚至去全球化，將會影響民工生計；提高晶片等高科技產品國產化，則會分薄用於改善消費的資源，並推高融資成本。

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