【入市注意】多個另類「上車盤」推拍 最低百餘萬起

市場將有多個另類「上車盤」推出，有至少4個物業在未來一個多星期透過拍賣放售，全部開價低於400萬港元。屯門居屋景峰花園一個法院令無契單位，於未補價第二市場開拍價僅210萬元，至於已補價自由市場則開價266萬元。

上述物業將由忠誠拍賣推出，單位為2座中層A室，實用面積約423方呎，屬未能提供樓契物業，未補價及已補價市場每方呎開價分別約4,965元與6,288元。據悉，業主因欠繳多年管理費等，最終被法院頒令公開拍賣。而該屋苑自由市場市值呎價逾萬元。

另外，將推出拍賣的香港仔公屋華貴邨華善樓中低層20室，亦屬法院令無契樓。該單位實用面積約385方呎，綠表開拍價150萬元，每呎約3,896元。同屋邨華孝樓中高層3室法院令單位，實用面積約598方呎，屬於該屋邨最大面積類型單位，在未補價第二市場開價380萬元，呎價約6,355元。

該拍賣行亦推拍葵涌大隴街銀行大廈一個低層B室不交吉單位，實用面積約367方呎，只拍賣1/2業權，開價130萬元，屬一開即售。資料顯示，該單位於今年8月中曾開價150萬元。拍賣行發言人表示，該單位銀行估值約380萬元。

【十大屋苑周末16宗買賣】

整體二手市方面，疫情放緩下，二手交投回穩，中原表示，十大屋苑過去周六、日錄16宗買賣，按周沒有變化，但已連續8星期交投達雙位數，當中僅將軍澳新都城及東涌映灣園兩個項目捧蛋。

至於鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊，同期各錄3宗最多。該行伍耀祖指，嘉湖山莊景湖居13座低層D室三房戶，以579萬元沽出，實用面積547方呎計，呎價10,585元，料新盤向隅客回流後，二手交投再會增多。

該行楊文傑表示，康怡花園本月已錄約17宗買賣，平均實用呎價約17,798元，日前J座中層15室，實用面積835方呎，三房間隔，議價後獲買家以1,600萬元承接，呎價19,162元。

雖然交投量企穩，但樓價未見回升。美聯黃錦瀚稱，沙田第一城38座低層D室，實用面積304方呎，剛以505萬元易手，呎價16,612元。據了解，屋苑同類型低層單位，本月初曾售527萬元，樓價再低約4%。

他認為，政府撤辣取消額外印花稅，可令二手市場放盤增多，樓價走勢轉趨平穩，另若撤銷15%新住宅印花稅，亦可刺激交投量上升。

大埔嵐山呎價險守萬元關口。中原許秋偉透露，該屋苑2座中層B室套三房戶，實用面積928方呎，開價950萬元，獲換樓客以930萬元承接，呎價10,022元。

【未來3個月料有逾25個全新項目推出】

事實上，年初以來預售樓花同意書批出速度緩慢，個別籌備開售已久新盤，因此遲遲未能推盤，包括大圍站項目。消息透露，該盤申請預售文件進度終現「曙光」，市場傳首期已獲批售樓紙，估計首兩期有機會於第4季內極速連環登場，分別提供783個單位及1,415個單位，發展商最快周內公布正式命名等，啟動宣傳攻勢。由於屬鐵路發展物業，加上單位類型多元化，市場料已累積不少有興趣的客源。

要數推盤量最多的發展商，一定是向來強調「月月有樓賣」的新地，除了上述沙田項目外，旗下另有6個樓盤可望年底前推出市場。當中元朗站項目第一期規模最大，提供1,030伙，該盤除享鐵路交通優勢，亦貼鄰大型商場YOHO MALL形點，屬第四季新界西北區焦點盤。

九龍啟德亦將有多個項目推出市場，包括有會德豐地產的沐泰街12號項目第1期，料建399伙，估計亦於年內加入推售行列。

業內人士指出，由於未來數月新盤供應量將源源不絕，發展商為求去貨，相信訂價態度會較為審慎克制，勢進一步吸引購買力流入一手市場，各區二手市況難免被持續受壓。

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