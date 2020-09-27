【小心】股災月快到 僅兩成基金睇好港股後市
2020年09月27日 21:30
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恒指年內累跌近5,000點，50隻藍籌股中只有10隻期內錄升幅，「散戶愛股」滙豐控股(00005)更「意外」成為包尾大幡。即將踏入今年最後一季，十月傳統股災月份亦快降臨，投資者如何趨吉避凶？東網訪問了19位基金經理，發現只有32%看好末季美股後市，看好港股的更只有21%，他們不約而同提醒市場波幅會急速擴大，散戶投資者切記控制入市注碼。
疫情肆虐拖累全球實體經濟，但股市表現未算太差，個別疫情受惠股更勁升，例如9月上旬正式「染藍」的小米集團(01810)和藥明生物(02269)，今年內累升82.93%和79.73%，包辦表現最好兩隻藍籌。相反利淡消息不絕的滙控，同期累跌逾五成，某程度拖累恒指年內錄逾17%的跌幅。同比之下，美股道指年內僅跌近5%，以科技股為主的納指更錄約兩成升幅。
部分主動式管理基金的回報遠遠跑贏大市，他們對第4季市場走勢看法具備參考價值。調查結果顯示，分別只有32%和21%的「芬佬」看好第4季美股和港股的表現，但可能由於港股在9月已由高位回落一段，只有6%芬佬部署在第4季減持港股，71%指會維持現有港股投資比例。板塊選擇方面，新經濟股繼續是最看好的板塊，佔近八成，其次是醫藥股。只有5%人認為，估值相對低殘的本地地產股已反映大部分利淡因素，可候低吸納。
富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝看好第4季美股表現，但對港股相對看淡，建議投資者以包含不同資產類別的多元化組合應對。
施羅德投資以及摩根資產管理同樣對第4季港股和美股表現看法中性。摩根資產管理指進入秋冬，疫情或再次爆發，加上臨近美國總統大選政局變數多，投資者需警惕年底市場波動性增加，留意投資組合的股債平衡。
而行健資產管理董事總經理潘振邦對港美股市偏向審慎，一來受美國自身和中美地緣政治風險困擾，二來各央行的救市措施對資產價格的推升作用將減弱。當投資者在首3季取得利潤，面對短期不明朗因素，再冒險入市「博一轉」的心態也會降低。該行投資董事羅偉業亦透露，其管理的基金在9月的現金水平為5至10%，較早前略為增加，以鎖定首3季的利潤，並等待機會低吸。
在板塊選擇方面。豐盛金融資產管理董事黃國英指現時港股可謂「牛熊並存」，例如滙控已經歷了股災，但新經濟股未有迹象會出現股災，故要小心揀選行業。其中，傳統銀行、石油、濠賭等板塊均暫要避開，更建議投資者宜控制入場注碼，減少因情緒影響投資決定
永明資產管理首席投資策略師雷志海卻認為，資金轉移將令科網股持續沽壓，不排除恒指會跌穿23,000點，但第4季全球股市審慎樂觀。
施羅德投資則表示，經過今年以來的升勢，醫療保健、電商、在線遊戲、5G設備、電動車等股份的估值已在高位，環球市場亦出現了一些泡沫迹象。隨着美國總統大選臨近，市場波動仍將持續。
【逾半網民憂股災快降臨】
近月香港及美國股市風高浪急，一不小心選錯入市時機便損失慘重！東網透過網上討論區了解散戶今年的投資情況，有逾六成人表示今年暫告蝕錢，有逾五成人更擔心股災會於末季降臨！
疫情加上中美角力升級，港股、美股9月無運行，連累61%網民表示在股市輸身家，其中逾33%人更表示蝕一半以上，非常肉痛。有網民更慨嘆：「單一隻5號仔(滙豐控股(00005))蝕咗我三分一身家 ！」調查顯示，27%網民蝕五成或以下，近四成人則賺錢或平手。
投資者對末季港股前景明顯相當憂慮，當中逾半網民擔心恒指會跌穿18,000點，即較目前跌逾5,000點，陷入股災；只有約三成網民對股市保持樂觀，認為恒指會重上24,000點關口。有網民看淡美國總統大選後股市的表現，他稱：「美國總統選舉完，一定係冧市，隨時新人事新作風，一定要洗倉洗得乾乾淨淨。」
調查亦顯示，為求自保，五成人打算伺機沽貨；約三成人則表示暫時「食住花生」，不會買賣股票。然而，仍有約16%的沙膽一族直言會「成副身家掟落股市博一博」！
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