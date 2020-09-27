新盤UPDATES：交投量顯著上升 錄大額承接
2020年09月27日 21:32
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大批新盤周末推售，刺激一手樓市交投量顯著上升，除了新界區上車盤熱銷之外，各區豪宅項目亦續錄大額承接，各類型購買力繼續加速流入新盤市場。
●雲端連天台特色戶售3475.6萬元
新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，剛售出APEX 2座6樓B單位，實用面積1,520方呎，天台面積611方呎，成交價3,475.6萬元，呎價22,866元。
●Wetland各期年內累積速沽逾1650伙
新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期經過兩輪銷售後，已共售出約84%單位，銷情理想。而整個發展項目1至3期於短短9個月內，火速售出逾1,650伙，皆因項目毗鄰全港唯一的濕地公園，打造出健康且低密度的生活。
新地代理總經理胡致遠稱，項目第3期日前進行的次輪銷售，共有3組買家購入2個單位，其中最大額成交涉資約1,430萬元。而售出單位中，最高售價為第1座5樓A1單位，成交金額1,166.9萬元，最高呎價則為第9座9樓A2單位，成交呎價為18,957元。市場料上述呎價亦創出區內新高紀錄。
●會地日出康城樓盤連錄6宗終止買賣個案
會德豐地產旗下將軍澳日出康城各期樓盤，剛連環錄得6宗終止買賣合約，共涉成交金額5,379.8萬元。其中MONTARA佔兩宗，包括2A座41樓E室，實用面積561方呎，原本於2019年5月以820.2萬元售出，而2B座67樓A室，實用面積527方呎，原於同期以863萬元沽，發展商已更新價單提價，上述兩伙分別調升價單售價約7及7.7%，並於10月1日起重新發售。
●明翹匯高層兩房戶逾805萬元售出
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，剛售出1A座29樓A室高層兩房戶，實用面積435方呎，成交價805.1萬元，呎價18,501元。
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