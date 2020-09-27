中美科技戰：中芯恐遭美打壓　金融市場更驚嚇

市場憂慮中芯被全面封殺不無道理，因就整個半導體行業而言，雖然光刻機由荷蘭公司ASML獨領風騷，惟之後的工序很難繞開美國技術。一塊晶圓經光刻機照射「印滿」集成電路圖案後需要刻蝕，透過物理、化學反應，讓極度微細的晶片元件成影，而相關儀器尤其是用於先進製程的乾式刻蝕機，基本上是美企應用材料和泛林集團的天下。另外，同樣極為重要的是，生產過程中控制良率所需的檢測儀器，這是由美企科磊(KLA)獨大。

近日有傳中芯第二大客戶高通找多家台灣晶片代工廠，就轉移中芯的訂單「摸底」，這是因為晶片代工廠的儀器需要供應商持續的支援合作，要是中芯與應材、泛林和科磊等往來受阻，難免會動搖客戶對其供貨能力的信心。一條晶圓生產線是講求協調不同國家和廠商的設備，為確保萬無一失，技術認證需要很長時間，所以就算中國有技術相當的代替品，也不是能貿然轉用。

事實上，華虹次季8吋及12吋晶圓的月產能分別為17.8萬及1萬片，市場也注視華虹去年啟用、現時產能及利用率能有待提高的首座12吋晶圓廠能否受惠。該廠12吋覆蓋的製程主要是90和65納米，已發貨產品包括功率晶片和CMOS圖像感應器等，而中芯的12吋晶圓絕大多數用於28至130納米製程。

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