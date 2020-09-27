中美科技戰：中芯恐遭美打壓 金融市場更驚嚇
2020年09月27日 22:00
東網電視更多新聞短片
中芯國際(00981)今年成立廿周年，沒想到傳來美國政府以一紙出口禁令作為「賀禮」，即產品出口前須得到美國政府許可，暫未至於如華為般，凡涉及美國技術也被禁的全面封殺。中芯亦已澄清，未收到任何官方消息，重申與中國軍方毫無關係。不過，無論如何，這舉動也恐使中美關係跌至冰點，同時為金融市場帶來更多驚嚇。
市場憂慮中芯被全面封殺不無道理，因就整個半導體行業而言，雖然光刻機由荷蘭公司ASML獨領風騷，惟之後的工序很難繞開美國技術。一塊晶圓經光刻機照射「印滿」集成電路圖案後需要刻蝕，透過物理、化學反應，讓極度微細的晶片元件成影，而相關儀器尤其是用於先進製程的乾式刻蝕機，基本上是美企應用材料和泛林集團的天下。另外，同樣極為重要的是，生產過程中控制良率所需的檢測儀器，這是由美企科磊(KLA)獨大。
近日有傳中芯第二大客戶高通找多家台灣晶片代工廠，就轉移中芯的訂單「摸底」，這是因為晶片代工廠的儀器需要供應商持續的支援合作，要是中芯與應材、泛林和科磊等往來受阻，難免會動搖客戶對其供貨能力的信心。一條晶圓生產線是講求協調不同國家和廠商的設備，為確保萬無一失，技術認證需要很長時間，所以就算中國有技術相當的代替品，也不是能貿然轉用。
中芯披露，次季月產能為約23萬片8吋晶圓及近11萬片12吋晶圓，遠少過台灣聯華電子，更遑論台積電。不過，由於8吋產能一直緊張，聯電和華虹半導體(01347)次季產能利用率又均逾九成，業界關注中芯一旦「出事」，會否再推高8吋晶圓代工費。
事實上，華虹次季8吋及12吋晶圓的月產能分別為17.8萬及1萬片，市場也注視華虹去年啟用、現時產能及利用率能有待提高的首座12吋晶圓廠能否受惠。該廠12吋覆蓋的製程主要是90和65納米，已發貨產品包括功率晶片和CMOS圖像感應器等，而中芯的12吋晶圓絕大多數用於28至130納米製程。
中芯聯席首席執行官梁孟松以不足一年，帶領公司於14納米製程取得突破的事迹，被部分內地網民膜拜，足見中興通訊(00763)和華為被美國打壓以來，「中國芯」如何牽動人心。惟華府卻專挑「民族品牌」狙擊，現還向中芯開刀，距離正式封殺華為晶片供應更不夠兩周，出手極狠且毫不客氣，中美關係前景多惡劣可想而知。值得留意的是，美國國務院次卿克拉奇早前訪問台灣，晚宴嘉賓包括台積電創辦人張忠謀，為宴會上唯一沒有官方身份的人。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！