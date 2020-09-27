國金前瞻：美股連挫四周　市場關注周二總統辯論

美股上周五(25日)在低吸盤支持下高收，道指升358點，收報27,173點，但全周計仍跌1.75%，與標指齊齊連跌4周，標指是2019年8月以來最長跌浪。美國國會有望重啟財政刺激方案談判之際，大選議題漸成市場焦點，首場總統選舉辯論將於美國時間本周二(29日)舉行，或引發市場波動。

富國銀行利率策略主管舒馬克指出，若美國總統特朗普表現領先，可能為股市帶來正面影響，同時債市可能出現拋售，因為特朗普被視為有利股市和經濟的人選，相比之下，民主黨總統候選人拜登主張加稅和收緊監管，較不利大市。不過，亦有分析指，特朗普跑出可能引發中美關係更趨緊張的疑慮。

與此同時，科技顧問公司ITRS表示，由於兩位總統競選人旗鼓相當，而且特朗普已揚言質疑一旦拜登獲勝的大選結果是否公平，因此11月3日的交投可能較平常飆升7倍，鑑於這種預測及較多員工仍留家工作，華爾街大行正在加緊技術測試，以確保屆時能夠處理交投量激增的情況。

科技股上周五成升市火車頭，但綜觀9月以來，五隻大型科技股Facebook(Fb)、亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、微軟和Alphabet共蒸發約8,170億美元(約6.37萬億港元)市值，全月跌幅勢是歷來最傷。科技股能否重拾升勢，對大市走向相當關鍵。Conning股票策略主管Don Townewick表示，9月份向來是典型的淡季，但相信股市經歷波動後，科技股仍是投資者「寵兒」，到10月份若企業盈利表現理想和業務前景正面，市場氣氛將大不相同。

此外，美國將於本周五(10月2日)公布大選前最後一份就業數據，料非農業職位將增加90萬個，增幅較前一個月放緩，失業率則料降至8.2%。本周出爐的數據還有9月ISM製造業指數和8月個人開支和收入等。

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