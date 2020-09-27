三大因素！美元短期料升　金價看跌

美國財政刺激方案以至全球經濟復甦前景未明朗，美元再次成為資金避難所，美匯指數上周累升1.85%，收報94.642，為4月以來最大單周升幅。而現貨金則周挫4.58%，現貨白銀更累挫14.55%，雙雙是3月以來最傷。

歐元上周累跌1.77%，為4月以來最大單周跌幅；澳元更累挫3.54%，為3月以來最傷。分析指出，美元短線具三大優勢，包括利率、流動性和缺乏替代品，對金價構成壓力。黃金目前面臨的另一大問題是，市場似乎並不擔心通脹。

不過，由於世界各地央行都在印銀紙，料金價長遠仍處於上行趨勢。RBC資本市場策略員Christopher Louney相信，金價下跌只是暫時性，考慮到美國大選相關的不明朗增加，大選前任何爭議勢推升貴金屬價格，其他利好金價的因素還有地緣政局持續緊張和經濟前景不明朗，相信金價近期的弱勢，可為未來兩季顯著上揚提供空間。

此外，憂慮各地需要收緊防疫措施，紐約期油上周累跌2.09%，收報每桶40.25美元；布蘭特期油周跌2.85%，收報41.92美元。

外電引述消息指，美國頁岩油生產商Devon Energy正磋商收購競爭對手WPX Energy，可能組成市值共約60億美元的企業，最快本周公布。該宗交易顯示，面對能源價格低企，一些獨立生產商冀通過合併擴大規模，令石油和天然氣產業的整合潮加速。

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