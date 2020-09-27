A股前瞻：中秋及十一長假前慎防跌市

內地中秋節加上十一長假期前夕，A股成交委靡不振，陷入節前大市先行調整的傳統智慧。不過，分析指，今年若要捕捉低買高賣的時機仍需保持警惕，因長假期間海外重大事件隨時震散外資回流的憧憬。

據內媒統計，過去十年滬綜指在十一假期前5個交易日跌多升少，跌市機會率達60%，但假期後5個交易日卻大多為升市，機會率高達80%。當中，更有7次錄得先跌後反彈的情況。

然而，今年A股在雙節前後展示「華麗轉身」勢添難度。不少內地券商指，今年中外形勢不確定性較多，資金更傾向持現金過節，節前市場觀望情緒濃厚。人民銀行周日稱，為維護第3季底流動性平穩，開展200億元人民幣逆回購操作。

萬和証券指，短期中美兩國關係仍是影響A股市場情緒的要素。現時美國總統大選進入白熱化階段，促使美方對中資科技領域頻繁出手，導致中美關係惡化升級，並料持續至大選落幕，期間海外形勢變化對A股市場情緒的影響不容忽視。

華西証券亦指，雙節疊加效應導致資金壓力加劇，但更關注長假期間4大海外風險事件，對A股的潛在影響，包括海外新冠肺炎疫情爆發風險再次升溫，歐洲部分國家面臨新一輪經濟封鎖；美國大選臨近，擔心美股波動加劇及對華進一步強硬施壓；即將出爐的美國經濟數據可能低於預期，或引致流動性恐慌；英國脫歐第九輪正式談判於本周舉行，脫歐前後亂局風險曝光。故該券商籲投資者不宜操之過急，以免與海外市場多重腥風血雨事件正面交鋒。

儘管內地放寬合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)境內證券期貨投資，明確擴大投資範圍，包括金融期貨、商品期貨、期權等，甚至參與金融衍生品等交易，但具體品種及交易方式尚待公布，且新例自11月實施。換言之，外資未必於雙節後火速「回A」。

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