東方日報B1：憂秋冬疫情　下季港股僅兩成基金睇好

部分主動式管理基金的回報遠遠跑贏大市，他們對第四季市場走勢看法具備參考價值。調查結果顯示，分別只有32%和21%的基金經理看好第四季美股和港股表現，但可能由於港股在9月已由高位調整，只有6%基金經理部署在第四季減持港股，71%指會維持現有港股投資比例。板塊選擇方面，新經濟股繼續是最看好的板塊，佔近八成，其次是醫藥股。只有5%人認為估值相對低殘的本地地產股已反映大部分利淡因素，可候低吸納。

富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝表示，看好美股第四季表現，但對港股相對看淡，建議投資者以包含不同資產類別的多元化組合應對。施羅德投資及摩根資產管理同樣對港股和美股第四季表現看法中性，摩根資產管理指進入秋冬，疫情或再次爆發，加上臨近美國總統大選政局變數多，投資者需警惕年底市場波動性增加，留意投資組合的股債平衡。

而行健資產管理董事總經理潘振邦對港美股市偏向審慎，一來受美國自身和中美地緣政治風險困擾，二來各央行的救市措施對資產價格的推升作用將減弱。當投資者在首三季取得利潤，面對短期不明朗因素，再冒險入市「博一轉」的心態也會降低。該行投資董事羅偉業亦透露，其管理的基金在9月的現金水平為5至10%，較早前略為增加，以鎖定首三季的利潤，並等待機會低吸。

在板塊選擇方面，豐盛金融資產管理董事黃國英指現時港股可謂「牛熊並存」，例如滙控已經歷了股災，但新經濟股未有迹象會出現股災，故要小心揀選行業。其中，傳統銀行、石油、濠賭等板塊均暫要避開，更建議投資者控制入場注碼，減少因情緒影響投資決定。

永明資產管理首席投資策略師雷志海卻認為，資金轉移將令科網股持續沽壓，不排除恒指會跌穿23,000點，但對下季全球股市審慎樂觀。施羅德投資則表示，經過今年以來的升勢，醫療保健、電商、在線遊戲、5G設備、電動車等股份的估值已在高位，環球市場亦出現了一些泡沫迹象。隨着美國總統大選臨近，市場波動仍將持續。

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