共享集團料短期可獲建議重組資金

因此，公司預期將於短期內可獲得進行公司建議重組的資金，於目前，共同臨時清盤人及公司正共同努力制訂可能重組計劃，並預期將適時與任何有意投資者及公司現有債權人進行正式聯絡。

根據公司8月20日的通告，信貸融資總額最高為1,000萬港元，年利率6厘，貸款方可選擇要求公司按每股0.01元的價格發行股份，以結算不超過1,000萬元的融資。羊老四為貸款方唯一股東及唯一董事。

此外，公司進一步澄清，訂約方之意向為羊老四將要求公司於重組計劃獲批准及實施後透過發行新股份的方式結清融資。公司正在制訂重組計劃，而重組計劃可能涉及其他企業活動以籌集額外資金用於集團營運，以及將欠付公司各債權人的債務資本化。

重組將至少須待開曼群島及香港法院批准後方可作實，並根據適用法律須獲得債權人及或股東的批准及同意(以及亦須獲得根據上市規則及收購守則可能規定的批准，取決於重組計的最終詳情)。

公司同時公布，有關建議收購Gold Bricks Holdings Limited全部股權，公司已無意進行該收購事項，因此收購事項將不會進行。

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