宇華教育收購湖南獵鷹餘下30%權益

湖南獵鷹於華中地區擁有及經營湖南涉外經濟學院、湖南獵鷹技工學校及湖南涉外經濟學院職業技能培訓中心，截止2019/2020學年約有3.3萬名學生。公司相信可借助湖南獵鷹的領先地位提升本身於華中地區相對其他民辦教育供應商的競爭優勢；收購事項將大幅擴充及豐富公司的教育服務種類及地區分佈。

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