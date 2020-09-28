香港醫思醫療配股集資4230萬元
2020年09月28日 07:20
東網電視更多新聞短片
香港醫思醫療(02138)公布，以先舊後新方式配售1,000萬股，佔擴大後股本0.97%，每股作價4.25港元，較前收市價折讓10.34%，集資淨額約4,230萬元，擬用於集團一般營運資金。
買方由雅居樂(03383)的非執行董事全資擁有，將為公司策略性引入買方的內地地產資源、促進公司於內地發展及優化公司股東基礎。
交易完成後，控股股東鄧志輝於公司持股量由70.32%攤薄至70.07%。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！