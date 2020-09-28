天津津燃公用間接控股股東潛在股權變動
2020年09月28日 07:22
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天津津燃公用(01265)公布，已獲其間接控股股東天津國有資本投資告知，為貫切執行《中共天津市委天津市人民政府關於進一步深化國有企業改革的實施意見》，天津國有資本投資正透過掛牌方式尋求戰略投資者，以股權轉讓和配發新股的方式促使戰略投資者持有天津能源34%(如中標者並非國有全資或國有控股公司)或51%(如中標者為國有全資或國有控股公司)股權。
目前，天津國有資本投資直接全資持有天津能源，而天津能源直接全資持有天津燃氣，至於天津燃氣直接持有公司已發行股份總數約70.54%。
公司預期，潛在股權變動對集團的業務營運並無重大影響。
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