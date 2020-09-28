環球數碼創意附屬被判需歸還珠影文化產業園及配套設施
2020年09月28日 07:24
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環球數碼創意(08271)公布，根據上周四(24日)由海珠區人民法院作出的《民事判決書》所示，公司之間接非全資附屬廣東環球數碼，需向珠影製片歸還全部珠影文化產業園及其配套設施以及相關資料。珠影製片的所有其他訴求申請則被駁回。
公司正尋求法律意見以回應《民事判決書》，並將於適當時候就任何發展作出進一步公告。
另外，集團自2018年12月1日起取消確認珠影文化產業園為集團之投資物業，董事會認為《民事判決書》對集團之財務狀況及現金流量不會構成任何重大影響。
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