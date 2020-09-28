國泰重組以非核心業務為目標　分析料餐飲及地勤業務勢危

國泰行政總裁鄧健榮接受採訪時透露，集團將很快進行合理化營運，而作為重組的一部分，其首要目標之一將是其非核心業務。他又指，由於行業狀況，集團需迅速採取果斷行動，不得不對航線進行合理化調整，無可避免地要調整航空公司的規模。

不過，他未有進一步透露集團正在審查哪些非核心業務以及是否將其出售。但獨立投資研究機構晨星(Morningstar)分析師Ivan Su估計，國泰的餐飲和地勤服務業務可能受到威脅。

Su稱，國泰的資本重組能為集團提供充足的流動性，使其得以在2022年的大部分時間內生存，但無法保證集團可將現金流轉為正數。因此，估計集團正在考慮處置非核心資產，以籌集緊急現金，以防旅行需求複甦的速度低於預期。

國際航空協會(IATA)曾預計整體航空業要待2024年才能復甦至疫情前水平，復甦期間航班量並不會增加。然而，鄧健榮認為恢復客運能力和航班還很遙遠，又指國泰將繼續消耗大量現金，該航空公司每月仍然消耗20億港元現金。

國泰早前已宣布與旗下國泰港龍航空不會申請第二期保就業計劃，暗示不再受制於不裁員的要求。有報道引述國泰內部消息指，下月或會公布一系列人手調整，包括裁員或減薪，多達6,800人的飯碗隨時不保，佔國泰及國泰港龍全球員工數目約25.6%，即使獲留任的員工亦有機會需要減薪。

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