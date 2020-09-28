信達生物治療肝癌藥物臨床研究達到主要研究終點
2020年09月28日 08:05
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信達生物(01801)公布，達伯舒®(信迪利單抗注射液)聯合達攸同®(貝伐珠單抗生物類似藥)用於晚期肝癌一線治療的III期臨床研究(ORIENT-32)在期中分析達到無進展生存期(PFS)及總生存期(OS)的主要研究終點。是全球首個公布達到主要研究終點的程序性細胞死亡蛋白1(PD-1)抑制劑聯合治療用於晚期肝癌一線治療的III期研究。
公司計劃就遞交達伯舒®(信迪利單抗注射液)聯合達攸同®(貝伐珠單抗生物類似藥)用於晚期肝癌一線治療的新適應症上市申請(sNDA)與國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心進行溝通。
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