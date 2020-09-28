【市前重點睇】道指期貨上升 紐油企40美元關
2020年09月28日 08:08
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●美匯指數企94.54，離岸人民幣(CNH)見6.8274，港匯報7.7502，美元兌日圓處105.59，歐元跌至1.1633，英鎊升至1.2765。金價跌至1,863美元。布油回落至41.88美元，紐油低企40.17美元。道指期貨曾升過百點。
●美國股市上周五(25日)做好。道指收報27,173點，升358點或1.34%；標指收報3,298點，升51點或1.6%；納指收報10,913點，升241點或2.26%。 https://bit.ly/33YO34I
●國金前瞻：美股連挫四周，市場關注周二(29日)總統辯論。 https://bit.ly/3kSP994
●美國商務部公布，8月份耐用品訂單僅增0.4%，遜預期升1.5%，更較7月份的11.7%增幅顯著放慢，惟扣除飛機及國防設備的訂單增幅為1.8%，高過預期的1%。
●美國10年期國債孳息率跌1.14點子，報0.6544厘。
●港股ADR指數上周五收報23,279點，升44點。
●即月恒生指數夜期上周五收報23,150點，跌2點，低水85點，成交19,950張。
●中美貿易戰：3,500美企入稟告華府向中國貨徵懲罰性關稅。
●中美科技戰：
-中芯恐遭美打壓，金融市場更驚嚇。 https://bit.ly/3icPBgu
-美國微信命運「10月15日」再續。 https://bit.ly/2S6eVdE
●紐約11月期油上周五收報每桶40.25美元，跌6美仙或0.15%，全周計累跌逾2%；布蘭特11月期油收報每桶41.92美元，跌2美仙或0.05%。
●紐約12月期金上周五收報每安士1,866.3美元，跌10.6美元或0.6%，全周計累跌約4.9%。
●英國富時100指數上周五收報5,842點，升19點或0.34%；法國CAC指數收報4,729點，跌32點或0.69%；德國DAX指數收報12,469點，跌137點或1.09%。 https://bit.ly/30bpC2O
●A股前瞻：中秋及十一長假前慎防跌市。 https://bit.ly/3i9f8XR
●中國經濟：首8個月規模以上工企利潤按年跌4.4%。
●中國擴大金融對外開放，研究修訂合格境外有限合夥人(QFLP)及合格境內有限合夥人(QDLP)的規則。
●中銀保監：擬取消內地保險公司持股不低於75%規定。
●傳社保基金擬購買螞蟻集團上海上市股票。
●憂秋冬疫情，下季港股僅兩成基金睇好。 https://bit.ly/3cyNAtY
●新股專輯：聯交所准京東健康在港上市。
●李小加：考慮將生物科技公司納入港股通。
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