中譽集團購兩批恒大票據 共涉逾6700萬港元
2020年09月28日 08:14
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中譽集團(00985)公布，於2020年9月25日收市後，其間接全資附屬公司立天科技(買方)已於公開市場收購本金總額各為500萬美元(約3,900萬港元)之2021年到期6.25%中國恒大(03333)票據及2021年到期8.9%中國恒大票據，總代價分別約為429萬美元(約3,346萬港元)及435萬美元(約3,393萬港元)，兩者合計涉資約6,700萬港元。
該集團表示，收購事項構成集團主要活動金融工具投資業務的一部分，且為集團帶來穩定回報之良機，而收購事項以公司內部資源撥付。
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